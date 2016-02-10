США планируют выделить Украине еще 25 миллионов долларов для полиции и погранслужбы - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт на заседании совместной коллегии Министерства внутренних дел и Министерства юстиции на тему: «От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан».

"Я ожидаю, что по крайней мере 25 миллионов долларов будет дополнительно выделено от правительства США на полицию, пограничников и другие соответствующие реформы в предстоящем году", - сказал он.

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Пайетт также отметил, что считает предыдущие инвестиции в реформу украинской полиции в размере 20 млн долл. одним из самых эффективных вложений средств.

Кроме того, посол сообщил, что через агентство США по международному развитию будет продолжено сотрудничество с Министерством юстиции Украины.