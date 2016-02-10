Яресько анонсирует большие сокращения в ГФС до конца месяца

Государственная фискальная служба в 2015 году сократила штат на 9 тысяч человек и до конца февраля должна сократить еще 9 тысяч сотрудников.

Об этом заявила министр финансов Наталия Яресько в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.

"У ГФС по итогам 2015 года сокращение штата должно было быть 30%. Они не выполнили вовремя уменьшение численности. На 1 января было уволено около 9 тысяч, численность ГФС на 1 января была приблизительно 51 тысяча, они заканчивают… Еще дополнительно 9 тысяч будет сокращено до конца февраля. Они с опозданием, но сделают это", – сказала глава Минфина.

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Как сообщал УНИАН, в рамках реформы Государственной фискальной службы планировалось по итогам 2015 года сократить штат на 30% благодаря внедрению электронных сервисов.