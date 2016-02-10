В Украине нет одного ответственного за курс гривни – Яресько

Об этом заявила министр финансов Наталия Яресько в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.

"Нет физического лица, которое ответственно за курс. Я вам не назову человека. Нет одного учреждения в этой стране, которое ответственно за курс гривни, – сказала она, отвечая на вопрос депутатов о том, кто виноват в падении курса гривни. – Курс гривни формируется на базе монетарной суммы денег в стране, на это мы с вами влияем. Потому что мы с вами создаем дефицит в стране каждый год, когда принимаем бюджет. Мы очень хорошо поработали над уменьшением дефицита за последние два года, но он еще есть… Мы все вместе формируем курс и каждый день принимаем решения, которые влияют на курс", - сказала глава Минфина.

Яресько подчеркнула, что курс гривни формируется на базе конкретной суммы денег на рынке. При этом она отметила, что некоторые бюджетные организации и органы местной власти использовали бюджетные средства в декабре вместо равномерного распределения их на 12 месяцев, что создало дополнительное давление на гривню.

"Я встречалась со всеми областными финансовыми директорами и сказала им: "Не делайте этого", - отметила Яресько.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, колебания курса гривни к иностранным валютам в последний месяц обусловлены сезонным падением деловой активности, большим количеством выходных дней в январе, а также выплатой с Единого казначейского счета 30 миллиардов гривень в декабре 2015 года и политической нестабильностью в последние дни.

Украинская гривня в феврале 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар. После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21,5-23,5 гривни/доллар и удерживалась в этом коридоре более 9 месяцев.

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Котировки гривни к доллару США в середине января сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 гривни/доллар, а курсы наличного и "черного" рынка достигли 26-27 гривни/доллар. Для стабилизации курса регулятор ужесточил порядок рассмотрения заявок на покупку валюты и проводил аукционы по продаже валюты на межбанке, в ходе которых за месяц продал 120 миллионов долларов США.