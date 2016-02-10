Российское правительство готовится к девальвации рубля - СМИ

Правительство России обсуждает возможность ослабления рубля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Два источника агентства, знакомые с ситуацией заявили, что данный вопрос поднимается с целью компенсации потерь бюджета от обвала нефтяных котировок.

В Минфине отказались комментировать эту информацию. Между тем собеседник Reuters в ведомстве сообщил, что при текущей стоимости нефти рост курса доллара на один рубль принесет казне 30-40 миллиардов рублей.

10 февраля доллар на Московской бирже стоит 78,52 рубля, евро — 87,99. Нефть марки Brent торгуется около отметки в 30,96 доллара за баррель.

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Как сообщал УНИАН, глава Сбербанка РФ Герман Греф предсказывал, что доллар может подорожать до 80 рублей в случае падения цены на нефть до $25.

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Накануне экономисты Bank of America подсчитали, что при падении цены на нефть до $25 за баррель для бездефицитного исполнения российского бюджета на 2016 год доллар должен стоить 210 рублей.