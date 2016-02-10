Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,94 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2594,1180 (10 февраля – 2594,4535)

100 EUR – 2920,1986 (10 февраля – 2915,1280)

10 RUR – 3,2808 (10 февраля – 3,2975)

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Как сообщал УНИАН, 10 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,94/26,03 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1250/29,1710 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3290/0,3300 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9412 гривни/доллар, к этому часу было заключено 484 сделки на сумму 283,99 миллиона долларов.