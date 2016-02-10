Яресько рассказала, от кого планирует получить $8-10 миллиардов помощи в этом году

Украина ожидает в этом году получить помощи от международных партнеров на 8-10 миллиардов долларов. Об этом глава Минфина Наталья Яресько сказала на заседании комитета Верховной Рады по экономической политике, сообщает "Экономическая правда".

Читайте такжеЗаявление МВФ свидетельствует о необходимости ускорения реформ - Яресько

"Украина планирует получить от 8 до 10 миллиардов долларов в 2016 году на бюджетные и инвестиционные потребности. В том числе - 5,8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда - это самая большая часть. От США – 1 миллиард долларов кредитных гарантий; ЕС - 1,2 миллиарда долларов", - сказала министр.

"Остальные деньги - от Японии, Швейцарии, Европейского Союза, Польши, Германии, ЕБРР, ЕИБ и Мирового банка", - заявила Яресько.

По ее словам, часть этой суммы не пойдет в бюджет или резервов, но средства от ЕБРР, Мирового банка и Польши пойдут на инвестиционные проекты.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что МВФ может остановить поддержку Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны относительно налоговой реформы и проекта госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На данный момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и меморандум о втором пересмотре программы и дальнейшие действия сторон, которую рассмотрит Совет директоров фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Совет директоров еще не принял решение о предоставлении третьего транша кредита в размере 1,7 млрд долл. Получения этих средств является крайне необходимым для Украины, поскольку позитивное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

Одним из факторов, приостановивших работу из меморандума, стали разговоры о возможной отставке правительства. Вопрос отставки правительства обсуждается с начала года в связи с заявлениями сразу нескольких министров об отставке. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Отставка Абромавичуса вызвала острейшую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Никольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы девяти стран, включая страны «Большой семерки», представители МВФ и Госдепартамента США.

Вместе с тем, 4 февраля во время внеочередного заседания правительства Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решение о выходе из правительства менять не будет.