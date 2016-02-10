В НБУ признали, что задержка траншей МВФ может навредить финансовой стабильности Украины

Дальнейшая задержка с возобновлением сотрудничества с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом может повлечь негативные последствия как для финансовой стабильности нашего государства, так и для уровня благосостояния граждан, говорится в комментарии Национального банка Украины о дальнейшем сотрудничестве с МВФ, размещенном на сайте регулятора.

НБУ подчеркивает, что возобновление сотрудничества с МВФ и другими донорами будет способствовать росту международных резервов Украины в 2016 году до 19,6 миллиарда долларов, а также станет позитивным сигналом для других международных доноров и для частных (иностранных и отечественных) инвесторов, что положительно повлияет на платежный баланс и будет стимулировать ускорение экономического роста.

Регулятор напоминает, что принимает меры для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, включая применение сдержанной монетарной политики для снижения инфляции до целевого уровня в 12% на конец 2016 года, а также валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни.

"В то же время, достижению этих целей угрожают внешние шоки и внутренняя политическая нестабильность. Учитывая это, мы считаем жизненно необходимым возобновление сотрудничества с международными донорами и, в первую очередь, с Международным валютным фондом", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Международный валютный фонд обеспокоен развитием ситуации в Украине, ослаблением реформы государственного управления и отсутствием эффективной борьбы с коррупцией, в связи с чем фонд может приостановить программу сотрудничества с Украиной, поскольку очень сложно будет ее реализовать.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

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На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит Совет директоров фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.