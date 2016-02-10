ВВП Украины в четвертом квартале вырос на 2% – Минэкономразвития

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины, по оценкам Министерства экономического развития и торговли, в IV квартале 2015 года вырос на 2%, сообщила заместитель главы Минэкономразвития Юлия Ковалив в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.

"Если в первом квартале 2015 года падение ВВП было 17,2%, то уже в четвертом квартале рост ВВП составил 2%", – сказала она.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины оценивает падение ВВП в 2015 году на уровне 10,4%, а в первом полугодии 2016 года прогнозирует рост на уровне от 0,5% до 1,5%.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году до 1,1% с 2,4%, прогнозируемых ранее, и улучшил оценку падения ВВП в 2015 году до 10,5% с 11,6%.

Главный кредитор Украины – Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны по итогам 2015 года на 9% и рост на 2% в 2016 году. Прогноз инфляции МВФ совпадает с ожиданиями правительства – на уровне 45,8% по итогам 2015 года и 12% по итогам 2016 года. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика Украины в 2015 году покажет падение на 12%, а в 2016 году рост не превысит 1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост ВВП по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

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По словам главы Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса, ведомство пересматривает основные макроэкономические показатели Украины, однако глобального коллапса не ожидается, а прогноз по инфляции на 2016 год остается на уровне 12%.