Вкладчикам банка сына Януковича завершили массовые выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил массовые выплаты вкладчикам ликвидируемого "Всеукраинского банка развития", принадлежавшего сыну экс-президента Украины Александру Януковичу.

Как сообщается на сайте фонда, возмещение средств вкладчикам, не обратившимся в банк-агент с 25 декабря 2015 года по 5 февраля 2016 года, возможно по результатам рассмотрения их индивидуальных письменных обращений в фонд.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 21 декабря 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Всеукраинского банка развития". С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным. НБУ принял решение о признании банка неплатежеспособным в связи с применением санкций ЕС в отношении его единственного акционера Александра Януковича, включая замораживание активов.

Владеющая банком группа компаний "МАКО", принадлежащая сыну экс-президента Александру Януковичу, заявляла, что ходатайство об отмене санкций рассматривается в Суде справедливости ЕС, а также группа намерена обжаловать решение НБУ в украинском суде. Но одновременно группа признавала, что банк находится в сложной ситуации в результате потери отделений в Крыму и на востоке Украины, в связи с чем рассчитывала на поддержку НБУ.

В начале февраля НБУ сообщил, что Высший административный суд Украины подтвердил правомерность решения регулятора о признании банка неплатежеспособным, оставив без изменения предыдущие решения судов первой и апелляционной инстанций, которые "Всеукраинский банк развития" пытался обжаловать.

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"Всеукраинский банк развития" (Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.