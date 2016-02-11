Глава МВФ Лагард назвала "конструктивными" переговоры с Порошенко

«У меня были конструктивные переговоры с президентом Петром Порошенко по проблемам, поднятым моим заявлением для прессы этим утром», — заявила она.

Читайте такжеПосле сегодняшних заявлений Лагард провела телефонный разговор с Порошенко

По словам Лагард, вместе с президентом Украины они договорились о дорожной карте и приоритетных мерах для гарантии быстрого прогресса, который будет соответствовать программе помощи стране, передает Росбалт по информации Reuters.

Как сообщал УНИАН, дальнейшая задержка с возобновлением сотрудничества с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом может повлечь негативные последствия как для финансовой стабильности нашего государства, так и для уровня благосостояния граждан, говорится в комментарии Национального банка Украины о дальнейшем сотрудничестве с МВФ, размещенном на сайте регулятора.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард выступила с заявлением, в котором обратила внимание, что Фонду будет сложно продолжать программу реформ в Украине в случае, если не будут продлены реформы, а борьба с коррупцией будет ослаблена.

МВФ является ключевым кредитором Украины. В марте 2015 года Украина и Фонд подписали программу сотрудничества сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд. долл. Из этих денег Украина получила два транша общим объемом 6,7 млрд долл. Киев рассчитывал получить третий транш осенью 2015 года, однако переговоры с Фондом по третьему траншу затянулись и продолжаются до сих пор.