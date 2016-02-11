Украинцы в январе продали валюты почти в четыре раза больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в январе составила 114,8 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, в январе банки продали наличную валюту населению на 39,5 млн долл., купили – на 154,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением в 2015 году составила 1,55 млрд долл.