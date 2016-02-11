Украинцы в январе продали валюты почти в четыре раза больше, чем купили
09:53, 11 февраля 2016Финансы
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В январе банки продали наличную валюту населению на 39,5 млн долл., купили – на 154,2 млн долл.
REUTERS
Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в январе составила 114,8 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.
Согласно приведенным данным, в январе банки продали наличную валюту населению на 39,5 млн долл., купили – на 154,2 млн долл.
Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением в 2015 году составила 1,55 млрд долл.
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