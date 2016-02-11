Новая угроза для развивающихся стран: Венесуэла готовится к дефолту

Венесуэла оказалась на гране банкротства - низкие цены на нефть и отсутствие валютных резервов заставляют международных инвесторов сомневаться в способности экспортера «черного золота» обслуживать свои внешние долги, пишет Газета.RU.

Если Венесуэла пойдет на реструктуризацию долгов, это ударит по всем развивающимся странам.

Инвесторы сомневаются в способности Венесуэлы обслуживать свои внешние долги, пишет The Wall Street Journal. Нервозность инвестиционных фондов возрастает по мере приближения очередной даты погашения по суверенным облигациям страны, которая наступит 26 февраля.

Читайте такжеОбвал цен на нефть поставил Венесуэлу на грань краха: еду выдают по карточкамПессимизм инвестиционного сообщества возник на фоне резко подешевевшей национальной валюты и отрицательного торгового баланса Венесуэлы. Венесуэла входит в десятку крупнейших производителей нефти, добывая около 2,5 млн баррелей в сутки.

Отсутствие стабилизационного фонда у страны на случай кризисных ситуаций делает дефолт практически неизбежным. Золотовалютные резервы находятся на самом низком за последние 12 лет уровне ($15,3 млрд, более 65% из которых хранятся в золоте). При том, что только в этом году стране предстоит потратить на обслуживание своего долга $9,5 млрд. Вероятность дефолта страны в течение ближайших 5 лет оценивается в 97%.

«Вопрос не в том, произойдет ли дефолт Венесуэлы, а в том, когда это произойдет», — констатирует партнер инвестиционного банка Latinvest Group Holdings Расс Даллен.

Впрочем, ряд инвесторов надеется снять последние сливки на облигациях этой латиноамериканской страны. Так, TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund решил инвестировать часть своих средств в покупку облигаций Венесуэлы, выпуск которых в объеме $1,5 млрд должен быть погашен как раз 26 февраля. «Мы думаем, что вероятность того, что они заплатят, очень высока», — считает соуправляющая фондом Катрин Ренфрю.

Определенные основания для такого шага есть, так как власти Венесуэлы всячески стараются успокоить инвесторов. В январе этого года президент страны Николас Мадуро заявлял в обращении к нации, что «у Венесуэлы есть этические нормы и моральные принципы… обязательства, которые республика уважает и продолжит уважать».

Но сейчас ситуация серьезно осложнилась. Помимо рухнувших цен на нефть страна фактически лишилась поддержки Китая, который ранее регулярно финансировал экономику страны в обмен на поставки нефти. Сейчас экономика Китая замедляется, и он не выказывает какого-либо желания давать в долг на прежних условиях.

Венесуэле также не удалось договориться на встрече в понедельник с Саудовской Аравией о координации усилий по повышению цен на нефть в рамках OPEC.

Кроме того инвесторы не до конца понимают, что происходит в экономике страны из-за отсутствия достоверных данных об экономической ситуации и финансах Венесуэлы.

Moody's оценивает недополученную валютную выручку Венесуэлы в 2016 году из-за рухнувших цен на нефть в $33 млрд при условии сохранения цен на нефть на уровне около $30 за баррель.

Дефолт Венесуэлы будет иметь последствия для всех развивающихся стран мира, основные источники доходов которых обеспечены нефтяным экспортом. Многие из них активно заимствовали на долговых рынках в период бума нефтяных цен. Рефинансировать свои долги на международном рынке становится практически невозможным. Ряд таких стран, в частности, Нигерия и Ангола, уже обратились к международным финансовых организациям за помощью в условиях нарастающего бюджетного дефицита.

Сложившаяся ситуация потенциально может привести к смене власти в Венесуэле. Согласно конституции страны, процедура импичмента президента может быть инициирована после того, как истечет половина срока президентства. В случае с Николасом Мадуро это произойдет в апреле.