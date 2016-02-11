НБУ решил ликвидировать банк "Премиум", который связывают с Думчевым

10:05, 11 февраля 2016
Финансы
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Банк ликвидируют по ускоренной процедуре, без введения временной администрации, из-за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Фото УНИАН

Национальный банк Украины решил ликвидировать банк «Премиум» по ускоренной процедуре, без введения временной администрации, из-за нарушения банком законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте регулятора.

«Факты нарушений были установлены во время внеплановой выездной проверки банка "Премиум" по вопросам финансового мониторинга», - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка и Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатит в полном объеме средства 97% вкладчикам банка в объеме около 150 млн грн.

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Справка УНИАН. Банк «Премиум» работает на рынке Украины с 2007 года. По информации на сайте НБУ, владельцами банка на 1 апреля 2015 года являются Леонид Первак – 33% акций, Лариса Смирнова – 33,5% акций.

Согласно информации, на сайте банка, в состав наблюдательного совета входит Сергей Думчев, кандидат в мэры Киева в 2015 году, прославившийся своей скандальной пиар-компанией. Думчев, возглавлял набсовет банка с 2010 года по 2015 год. По информации в СМИ, Смирнова является родной сестрой Думчева.

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