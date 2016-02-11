В январе наличности в обороте стало меньше на 10 миллиардов гривень

Объем денежной базы в Украине в январе снизился на 0,3% – до 335,081 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, объем наличности вне банков за этот месяц снизился на 3,6% – до 272,527 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 млрд грн.