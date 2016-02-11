Россияне перешли на тотальную экономию: в ходу дешевые товары и промоакции

Покупательная способность жителей России падает, а потребительское поведение серьёзно меняется — люди стали покупать более дешёвые товары, передает «Русская служба новостей» со ссылкой на члена президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ломакина-Румянцева.

«Покупательная способность падает во всех категориях товаров. Люди меняют структуру потребления, смещают спрос в сторону более нужных и более дешевых товаров», — сказал Ломакин-Румянцев.

Он рассказал, что сформировалось несколько типов поведенческих моделей.

Читайте такжеБольшинство россиян ожидают дальнейшего падения экономики страны – опрос«Есть люди, которые стали реже ходить в магазины и точно планировать свои закупки, такие «оптимизаторы». У них вырос средний чек, но совокупные расходы не снизились. Есть те, кто получил название cherry-pickers. Английский термин означает тех, кто с торта забирает вишенки. Они ходят по промоакциям и покупают только то, что можно купить в рамках этих промоакций», — объяснил член президиума АКОРТ.

Он уточнил, что это связано со снижением реальных доходов граждан.

Также Ломакин-Румянцев заметил, что меняется и отношение к текущему потреблению.

«Ситуация, когда люди были готовы тратить все свои доходы на текущее потребление, потихоньку уходит в прошлое. Это уже имеет тяжелые последствия для нашей экономики», — сказал он.

В 2016 году курс рубля продолжает падать. Официальный курс валют на 11 февраля – 79 рублей за доллар, 89 – за евро.

В связи с тяжёлой ситуацией в экономике правительство разрабатывает антикризисный план.