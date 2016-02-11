Нацбанк в первый месяц года продал почти в три раза больше валюты, чем купил
10:56, 11 февраля 2016Финансы
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Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в январе составила 74,3 млн долл.
REUTERS
Национальный банк Украины в январе на межбанковском валютном рынке продал валюты на 74,3 млн долл. больше, чем приобрел, сообщается на сайте регулятора.
По информации НБУ, регулятор на межбанковском рынке продал за месяц 117,8 млн долл. и приобрел 43,5 млн долл.
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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в январе выросли на 142 млн долл., или на 1% - до 13,442 млрд долл.
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