Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк "ТК Кредит"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «ТК Кредит» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Как сообщается на сайте фонда, временная администрация введена сроком на один месяц - до 9 марта 2016 года включительно. Временным администратором банка на этот же период назначен Игорь Грицак.

Как сообщал УНИАН, правление НБУ приняло решение об отнесении небольшого банка «ТК Кредит» к категории неплатежеспособных, впервые приняв решение о выведении банка с рынка из-за непрозрачности структуры его собственности.

В октябре прошлого года НБУ обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, которые обязаны предоставить пакеты документов о реальных собственниках и контролерах. Впоследствии регулятор сообщал о ряде банков, которые урегулировали вопрос прозрачности структуры собственности. Согласно данным на сайте НБУ, в списке банков, с которыми продолжается работа по легализации структуры собственности, остается 33 финучреждения, в том числе 22 из них находятся на финальной стадии решения вопроса.

НБУ планирует завершить процесс обеспечения прозрачности структуры собственности украинских банков к концу первого квартала 2016 года.