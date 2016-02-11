"Ощадбанк" досрочно погасил почти 3,5 миллиарда кредита НБУ

Государственный «Ощадбанк» досрочно погасил кредит рефинансирования, выданный Национальным банком Украины, на 3,447 млрд грн, сообщила пресс-служба банка.

В сообщении отмечается, что за 2015 год и на начало 2016 года «Ощадбанк» погасил более половины задолженности по кредитам рефинансирования от НБУ - 10,6 млрд грн.

«Указанный объем средств замещен собственными ресурсами банка, что будет способствовать улучшению основных показателей его деятельности», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в январе «Ощадбанк» также досрочно погасил кредит рефинансирования, выданный Национальным банком Украины, на 1,589 млрд грн

Государственный «Ощадбанк» в январе-сентябре 2015 года получил 5,4 млрд грн убытка против прибыли в 550,9 млн грн за аналогичный период годом ранее.

В 2014 году «Ощадбанк» получил 8,5 млрд грн убытка.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.