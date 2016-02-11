Нацбанк подсчитал, сколько депозитов в украинских банках

Объем депозитов в украинских банках в январе в национальной валюте снизился на 1,4% - до 385,9 млрд грн, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - вырос на 0,5%, до 13,365 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на оперативные данные регулятора.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам в январе снизились на 0,17%, - до 429,7 млрд грн, остатки по валютным кредитам в январе снизились на 0,16% - 22,787 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2015 году в национальной валюте вырос на 6,2% - до 388,7 млрд грн, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - снизился на 32,1%, до 13,2 млрд долл.