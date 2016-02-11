Меморандум с МВФ может быть подписан после отчета правительства в Раде - источник

Меморандум с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом по второму пересмотру четырехлетней программы реформ, одобренной и реализуемой в Украине с марта 2015 года, может быть окончательно согласован и подписан после отчета правительства в Верховной Раде Украины, ориентировочно после 16 февраля, сообщил УНИАН источник, близкий к ходу переговоров с Фондом.

Подписание меморандума позволит МВФ провести заседание Совета директоров Фонда, в ходе которого будет решен вопрос о продолжении сотрудничества с Украиной и выделении нашей стране третьего кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл. Два предыдущих транша общим объемом 6,7 млрд долл. из 17,5 млрд долл. Украина получила в 2015 году.

«Очевидно, меморандум будет подписан после 16 февраля, когда Кабмин пройдет отчет в парламенте», - отметил источник.

Ранее в Минфине отмечали, что правительство Украины до сих пор не согласовало текстовую часть меморандума, который должен быть отправлен в штаб-квартиру Международного валютного фонда - в Вашингтон, для завершения процедуры второго пересмотра программы реформ. В то же время, в Минфине подчеркнули, что заседание Совета директоров, на котором будет рассмотрен «украинский» вопрос, может пройти по сокращенной процедуре - через две недели после подписания меморандума, или по обычной процедуре - через месяц после подписания документа.

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Как сообщал УНИАН, второй пересмотр программы реформ проходил для Украины в два этапа. Миссия МВФ работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

Одним из факторов, приостановивших работу по меморандуму, стали разговоры о возможной отставке правительства. Вопрос отставки правительства обсуждается с начала года в связи с заявлениями сразу нескольких министров об отставке. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны «Большой семерки», представители МВФ и Госдепартамента США.

Вместе с тем, 4 февраля в ходе внеочередного заседания правительства Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решения об уходе из правительства менять не будет.

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10 февраля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что МВФ будет сложно продолжать сотрудничество с Украиной, если страна не вернется на путь реформ и не проявит результатов в борьбе с коррупцией.