Гривня на межбанке снова опустилась ниже 26 за доллар

В четверг, 11 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,05/26,12 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4700/29,5460 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3270/0,3290 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,0991 грн/долл., к этому часу заключено 259 сделок на сумму 96,64 млн долл.