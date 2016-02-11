Центробанк России допускает негативный сценарий в экономике из-за обвала цен на нефть

Центробанк РФ пересматривает свои прогнозы по ценам на нефть, они могут остаться на низком уровне продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА "Новости".

В связи с этим она отметила, что ЦБ не исключает ужесточения денежно-кредитной политики, если будет реализовываться негативный сценарий в экономике.

Читайте такжеРоссийское правительство готовится к девальвации рубля - СМИ"Мы пересматриваем наши прогнозы. В целом мы должны исходить из того, что цены на нефть сохраняться на достаточно низком уровне продолжительное время, и, конечно, новая волна снижения цен на нефть оказывает и дополнительное инфляционное давление", — сказала Набиуллина.

По оценке технических аналитиков, опрошенных Reuters, цены на нефть в течение нескольких дней могут упасть до $25 за баррель или ниже.