Центробанк России допускает негативный сценарий в экономике из-за обвала цен на нефть

13:51, 11 февраля 2016
Финансы
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ЦБ не исключает ужесточения денежно-кредитной политики.

Банк России пересматривает прогнозы из-за обвала цен на нефть / ru.wikipedia.org

Центробанк РФ пересматривает свои прогнозы по ценам на нефть, они могут остаться на низком уровне продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА "Новости".

В связи с этим она отметила, что ЦБ не исключает ужесточения денежно-кредитной политики, если будет реализовываться негативный сценарий в экономике.

Читайте такжеРоссийское правительство готовится к девальвации рубля - СМИ"Мы пересматриваем наши прогнозы. В целом мы должны исходить из того, что цены на нефть сохраняться на достаточно низком уровне продолжительное время, и, конечно, новая волна снижения цен на нефть оказывает и дополнительное инфляционное давление", — сказала Набиуллина.

По оценке технических аналитиков, опрошенных Reuters, цены на нефть в течение нескольких дней могут упасть до $25 за баррель или ниже.

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