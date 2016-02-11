Нацбанк откорректировал данные по активам: триллиона гривень не набралось

Национальный банк Украины обнародовал откорректированный отчет о своем финансовом состоянии на 1 января 2016 года, согласно которому активы регулятора в 2015 году выросли в 1,5 раза – до 849,257 млрд грн.

Ранее НБУ опубликовал предварительные данные, согласно которым его активы в 2015 году выросли на 62% до 1,009 трлн грн, однако предупредил, что в финальном отчете годовой рост и сумма активов будут ниже в результате свертывания зеркальных неиспользованных остатков по финансовым инструментам, таким как свопы с иностранными центральными банками.

Согласно откорректированным данным на сайте регулятора, наибольший рост в структуре активов зафиксирован по средствам и депозитам в иностранной валюте и банковских металлах – в 7 раз до 129,053 млрд грн, по ценным бумагам нерезидентов – в 2 раза до 171,610 млрд грн, ценным бумагам Украины – на 22% до 404,097 млрд грн.

Обязательства НБУ за год выросли на 38,7% - до 688,250 млрд грн, в том числе наибольший рост зафиксирован по обязательствам перед Международным валютным фондом – в 2,7 раза до 176,142 млрд грн, депозитным сертификатам – в 4,6 раза до 89,845 млрд грн, средствам государственных и других учреждений – в 3,5 раза до 51,292 млрд грн.

Также по итогам прошлого года объем обязательств по полученным кредитам вырос до 31,283 млрд грн, в то время как по итогам предыдущего года остаток по этому виду обязательств был нулевым.

Капитал НБУ в 2015 году вырос в 2 раза до 161,007 млрд грн, в том числе общие и прочие резервы - в 4,3 раза до 104,662 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, активы НБУ в 2014 году по сравнению с началом года выросли на 159,935 млрд грн, или на 38%, за счет увеличения объема государственных ценных бумаг в портфеле НБУ, роста объема взносов в счет квоты Международного валютного фонда, а также прироста кредитов банкам и другим заемщикам.