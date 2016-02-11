Порошенко – врагам и оппонентам: Не дождетесь, Украина не прекратит сотрудничество с МВФ

Украина не прекратит программу реформ, одобренную ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом в марте 2015 года, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития.

«Я хочу сказать нашим врагам и оппонентам. Те, кто надеялся, что программа финансирования и программа нашего сотрудничества с МВФ прекращена, - не дождетесь. Наоборот - мы обсудили то, что нужно принять в ближайшее время», - цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Глава государства подчеркнул, что среди наиболее важных шагов - принятие законопроектов по безвизовому пакету с ЕС, а также по Меморандуму с МВФ. Речь, по словам Порошенко, о продолжении внедрения новой системы корпоративного управления в НАК «Нафтогаз Украины», о приватизации, о работе Антикоррупционного бюро. Причем эти документы, как отметил Порошенко, согласованы с МВФ, их необходимо рассмотреть как «безотлагательные» в первую же пленарную неделю.

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Ранее президент Порошенко провел телефонный разговор с директором - распорядителем МВФ Кристин Лагард, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в стране и наметили дорожную карту реформ, которую Украине необходимо выполнить.

Телефонный разговор состоялся в связи с заявлением Лагард о возможном прекращении сотрудничества с Украиной из-за отсутствия прогресса в части борьбы с коррупцией.