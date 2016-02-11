Директор НАБУ: депутаты сознательно срывают запуск электронного декларирования доходов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

По его словам, народные депутаты сознательно срывают запуск электронного декларирования доходов. Как заявил Сытник, если до 1 апреля соответствующие изменения в законодательство не будут приняты, то электронное декларирование доходов чиновников, а также уголовная ответственность за ложные данные в декларациях, будут отсрочены еще на год - до 1 апреля 2017 года.

"От депутатов поступает очень много обращений в НАБУ. Но проблема в том, что народные депутаты, осознавая, что они являются потенциальными фигурантами по статье 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса, очень много раз изменяли редакцию этой статьи. Сейчас сознательно срывается запуск этой статьи. Речь идет об ответственности за внесение заведомо недостоверных данных в декларации", - заявил Сытник.

Он также подчеркнул необходимость начала работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Для того чтобы эта статья действовала, необходимо запустить в работу Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. А там на сегодняшний день даже нет руководства. И поэтому еще не утверждена форма декларации для чиновников. Если до 1 апреля не будет утверждена форма декларации, не будет работать Нацагентство по предотвращению коррупции, то НАБУ не будет иметь инструментов для привлечения к ответственности чиновников, у которых уровень доходов существенно не совпадает с расходами и образом жизни", - сказал Сытник.

Сытник выразил надежду, что народные депутаты все же до 1 апреля примут необходимые изменения в законодательство. Также он добавил, что без таких изменений сегодня детективы НАБУ вынуждены в случае несоответствия доходов и расходов чиновника выяснять, откуда у чиновника дополнительные доходы, которые не отвечают официальным.

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Как сообщал УНИАН, 4 января стало известно, что в окончательном варианте проекта закона о госбюджете-2016 появилась поправка, согласно которой на год перенесено введение электронного декларирования доходов чиновников.

Электронное декларирование - одно из условий получения Украиной безвизового режима со странами Шенгенского договора.

Министр юстиции Павел Петренко написал на своей странице в Facebook, что правительство потребует провести расследование, чтобы выявить, каким образом эта правка появилась в финальном тексте госбюджета.

5 января народный депутат от ”БПП” Вадим Денисенко зарегистрировал в ВР законопроект ”О внесении изменений в закон ”О предупреждении коррупции” (о работе электронной системы представления и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления) (№3755), которым предлагается отменить норму об отсрочке до 2017 года электронного декларирования доходов чиновников.

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2 февраля глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский заявил, что ЕС может отказать Украине во введении в этом году безвизового режима, если Украина не введет электронное декларирование доходов чиновников.