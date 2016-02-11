Банкиры заявляют о вероятности повторения прошлогодней девальвации до 30 грн за доллар

Заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о возможной приостановке сотрудничества фонда с Украиной само по себе не окажет негативного влияния на курс гривни, однако с учетом ряда других факторов высока вероятность повторения прошлогоднего сценария, когда гривня обесценилась к доллару США до нового исторического минимума на уровне 30 гривни/доллар, считают опрошенные УНИАН банкиры.

В частности, главный эксперт отдела операций на валютном и денежном рынках "ОТП Банка" Никита Мишаков отметил: "В текущей ситуации, когда отказ в финансировании становится реальным, необходимость придерживаться требований МВФ касательно свободного курсообразования снижается - дальнейший курс валюты будет зависеть исключительно от позиции НБУ по данному вопросу. Вероятность повторения прошлогоднего сценария очень высока, однако учитывая новые уровни, возврат к низким курсам 21 -23 гривни/доллар маловероятен".

Главный экономист отдела стратегического планирования UniCredit Bank Андрей Приходько также считает, что предупреждение МВФ о возможности приостановки сотрудничества с Украиной особого влияния на курс гривни не окажет, поскольку риск задержки следующего транша кредита от МВФ уже заложен в текущие котировки. Он пояснил, что технически транши МВФ могут оказывать влияние на курс только тогда, когда они распределяются в бюджет как макрофинансовая помощь, при этом будущий транш должен напрямую пойти в золотовалютные резервы.

В то же время, как отметил банкир, динамика украинского экспорта как единственного источника поступления валюты в страну в ближайшие месяцы не будет особо положительной.

"Основные объёмы зерновых уже вывезены из страны, а урожай кукурузы, которую обычно активно экспортируют в первом квартале, в прошлом году сократился на 20%. Темпы экспортной выручки от металлургов и химиков будут очень умеренными. Производители потребительских товаров и товаров машиностроения серьезно пострадали от закрытия российского рынка и блокирования транзита в страны СНГ. Падают объёмы и в секторе услуг. Так, например, перевалка грузов в портах Украины упала в январе на 22% из-за сокращения транзита российских грузов", - сказал он.

При этом, как полагает Приходько, полное прекращение программы расширенного финансирования МВФ маловероятно, но очевидно, что Фонд не уступит в своих формальных требованиях и будет продолжать настаивать на продвижении оговоренных в меморандуме реформ.

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Как сообщал УНИАН, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Международный валютный фонд обеспокоен развитием ситуации в Украине, ослаблением реформы государственного управления и отсутствием эффективной борьбы с коррупцией, в связи с чем Фонд может приостановить программу сотрудничества с Украиной, поскольку очень сложно будет ее реализовать.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиардв долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

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На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит Совет директоров фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.