Российская нацвалюта продолжает падать: доллар снова пробил отметку в 80 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 11 февраля, доллар пробил отметку в 80 рублей.

По данным на 16:15 мск американская валюта стоит 80,11 рубля (подорожала на 1,65 рубля по сравнению с закрытием предыдущей сессии). За евро при этом дают 91,07 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишет Lenta.ru.

Официальный курс доллара, установленные Центробанком на 12 февраля, составляет 79,11 рубля, евро — 89,34.

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась до 30,22 доллара за баррель. Она подешевела почти на два процента.

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10 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что правительство России обсуждает возможность ослабления рубля для пополнения бюджета.

Минфин и Центробанк опровергли данную информацию. «Искусственное влияние на курс в конечном итоге ничего, кроме вреда, российской экономике принести не может», — заявили в Банке России.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, в свою очередь, назвала сообщения о подготовке девальвации «полной ерундой».