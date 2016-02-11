Власти России открещиваются от планов закрыть дыру в бюджете с помощью слабого рубля

Банк России и Министерство финансов не рассматривают возможности влияния на движение курса рубля ни в ту, ни в другую сторону, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Центробанка. В ЦБ также назвали вредным для экономики любое искусственное влияние на курс российской валюты.

«ЦБ и Минфин не рассматривают возможности влияния на движение курса рубля ни в одну ни в другую сторону. Искусственное влияние на курс в конечном итоге ничего, кроме вреда, российской экономике принести не может», — сообщили в Центробанке.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве сообщило, что Банк России совместно с кабмином могут скоординироваться в решении проблемы бюджетного дефицита за счет неформального таргетирования курса рубля.

По данным источников агентства, правительство не собирается публично устанавливать какие-либо ориентиры по курсу рубля, направленные на решение бюджетных проблем. Один из источников подчеркнул, что Центробанку не нужно возвращаться к публичному таргетированию курса рубля, для этого достаточно корректировать темпы и объемы операций на валютном рынке.

«Смысл не в том, чтобы девальвировать рубль, никто не собирается возвращаться к таргетированию курса. Речь лишь о том, чтобы сдерживать рубль от излишнего укрепления», — говорил один из чиновников.

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В Минфине в ответ на эти сообщения завили, что не обсуждают и не допускают «возможности целенаправленного ослабления курса рубля». «Напротив, в настоящее время идет работа над мерами по бюджетной консолидации и сокращению дефицита федерального бюджета. Такие меры, с точки зрения Минфина РФ, окажут на курс укрепляющее воздействие», — заявляли в Минфине, пишет РБК.

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова позднее заявила, что правительство не рассматривает возможность ослабления рубля. Пресс-секретарь премьера назвала подобные предположения «ерундой» и подчеркнула, что курсовое соотношение между рублем и другими валютами определяется спросом и предложением. Налоговая политика правительства направлена на снижение дефицита, впоследствии это позволит укрепить рубль, заключила Тимакова.