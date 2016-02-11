Яресько анонсировала реформы государственного банковского сектора

Реформы нацелены на решение ключевых проблем, которые мешают эффективной работе государственных банков.

Правительство разработало стратегию реформирования государственного банковского сектора, сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько во ходе заседания правительства. Читайте такжеМинфин через месяц представит стратегию развития госбанков "Министерство финансов разработало основы стратегического реформирования государственного банковского сектора. Этот документ направлен на решение ключевых проблем, которые мешают эффективной работе государственных банков", - сказала Яресько.

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