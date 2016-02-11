Кабмин привлечет международных консультантов для реформирования 4 таможен

Правительство намерено привлечь международную компанию, которая будет предоставлять консультации Государственной фискальной службе (ГФС) для реформирования таможен в четырех областях, сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько во время заседания правительства.

"Мы предлагаем внедрить новый формат работы на таможнях в четырех приграничных с Европейским Союзом областях: Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой - и привлечь для оказания консультационных услуг для ГФС на этих таможнях международную компанию", - сказала она.

Компании, которые будут претендовать на предоставление услуг по консультированию, по словам министра, должны иметь опыт в реформировании таможен в Евросоюзе. Финансирование консультаций будет осуществляться за счет донорских средств.

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"Первые договоренности уже есть на словах, нужно только оформить документы", - сказала она. Донор должен будет также одобрить техническую документацию и провести тендер на закупку соответствующих услуг. Компании, которые будут принимать участие в тендере, должны будут предоставить стратегию реформирования таможни с конкретными мерами и сроками.

По словам Яресько, правительство намерено гармонизировать работу таможни со стандартами Евросоюза, ликвидировать субъективизм и коррупцию, повысить качество таможенных услуг и улучшить администрирование таможенных платежей. Для улучшения качества услуг таможни будут внедрены новые электронные сервисы и автоматизированные таможенные процедуры, а также будет установлен контроль за деятельностью служащих таможни, в работе которых существуют значительные коррупционные риски. Кроме того, будут упрощены таможенные процедуры для "честного бизнеса". Увеличить доходы бюджета от таможни планируется путем увеличения консультационных услуг таможни и организации их круглосуточной доступности. Также будет усилен контроль за решениями менеджмента таможни.

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Как сообщал УНАИН, в июле 2015 года Кабинет министров Украины в рамках реформы Государственной фискальной службы принял решение передать Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Черновицкую таможни в управление международной компании. В число таких компаний вошла британская компания Crown Agents. Предположительно, управление таможнями будет проходить в экспериментальном режиме.

В конце июля глава правительства Арсений Яценюк сообщил, что поручил руководству Государственной фискальной службы организовать конкурс по отбору управляющей таможнями компании и выписать для него условия.

В августе Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по привлечению международных компаний - советников по реформированию государственной таможни.

В декабре 2015 года Яценюк заявил, что правительство не отказывается от идеи передать таможни в управление иностранным компаниям, чтобы сделать их работу эффективной и искоренить коррупцию.