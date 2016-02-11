Бизнес переплатил 24 миллиарда налога на прибыль - Насиров

Сумма переплаченного предпринимателями налога на прибыль на сегодняшний день составляет 24 миллиарда гривень, сообщил в ходе заседания комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

"В бюджет, к сожалению, не заложен ресурс на возмещение этих средств", - отметил он.

Насиров отметил, что предлагал правительству заложить указанную сумму в бюджет или использовать финансовые инструменты.

"Эти деньги необходимо возвращать бизнесу", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за 2015 год составили 587,1 миллиарда гривень, что на 162 миллиарда гривень, или на 38,1%, больше, чем за 2014 год.