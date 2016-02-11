Глава ЦБ России: не будем тратить резервы на поддержку рубля - нужно снизить зависимость от нефти
Эльвира Набиуллина отметила, что лучшим способом поддержки рубля стало бы снижение его зависимости от нефти.
Банк России не поддерживает идею помощи рублю за счет траты золотовалютных резервов, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.
"Потратить их можно очень быстро, после чего экономика вернется к той же ситуации, а курс будет еще более волатильным", - сказала председатель ЦБ.
Она отметила, что курс рубля стабилизируется, когда стабилизируются цены на нефть. Лучший способ достичь стабильности курса - это диверсификация экономики, меньшая зависимость от нефти.
По словам главы ЦБ, регулятор не рассматривает планы по изменению курсовой политики, в том числе для пополнения бюджета.
"Минфин не рассматривает такой вариант пополнения бюджета, мы с ними на контакте. Такое влияние искусственно и будет иметь негативные последствия", - сказала Набиуллина.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве сообщило, что Центробанк совместно с кабмином могут скоординировать действия для решения проблемы бюджетного дефицита из-за падения цен на нефть за счет неформального таргетирования курса рубля.
Reuters писал, что правительство не собирается публично устанавливать какие-либо ориентиры по курсу рубля для решения бюджетных проблем. Источник агентства подчеркивал, что ЦБ не нужно возвращаться к публичному таргетированию курса рубля, для этого достаточно корректировать темпы и объемы операций на валютном рынке.
"Смысл не в том, чтобы девальвировать рубль, никто не собирается возвращаться к таргетированию курса. Речь лишь о том, чтобы сдерживать рубль от излишнего укрепления в случае более низких цен на нефть", - пояснил один из чиновников.
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В Минфине в ответ на эту информацию заявили, что не обсуждают и не допускают "возможности целенаправленного ослабления курса рубля". "Напротив, в настоящее время идет работа над мерами по бюджетной консолидации и сокращению дефицита федерального бюджета. Такие меры, с точки зрения Минфина РФ, окажут на курс укрепляющее воздействие", - подчеркнули в ведомстве.
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Пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова позднее заявила, что Кабмин не рассматривает возможность ослабления рубля. Она назвала подобные предположения "ерундой" и подчеркнула, что курсовое соотношение между рублем и другими валютами определяется спросом и предложением. Налоговая политика правительства направлена на снижение дефицита, впоследствии это позволит укрепить рубль, заключила Тимакова.