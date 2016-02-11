Глава ЦБ России: не будем тратить резервы на поддержку рубля - нужно снизить зависимость от нефти

​Банк России не поддер​​живает идею помощи рублю за счет траты золотовалютных резервов, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

"Потратить их можно очень быстро, после чего экономика вернется к той же ситуации, а курс будет еще более волатильным", - сказала председатель ЦБ.

Она отметила, что курс рубля стабилизируется, когда стабилизируются цены на нефть. Лучший способ достичь стабильности курса​​​ - это диверсификация экономики, меньшая зависимость от нефти.

По словам главы ЦБ, регулятор не рассматривает планы по изменению курсовой политики, в том числе для пополнения бюджета.

"Минфин не рассматривает такой вариант пополнения бюджета, мы с ними на контакте. Такое влияние искусственно и будет иметь негативные последствия", - сказала Набиуллина.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве сообщило, что Центробанк совместно с кабмином могут скоординировать действия для решения проблемы бюджетного дефицита из-за падения цен на нефть за счет неформального таргетирования курса рубля.

Reuters писал, что правительство не собирается публично устанавливать какие-либо ориентиры по курсу рубля для решения бюджетных проблем. Источник агентства подчеркивал, что ЦБ не нужно возвращаться к публичному таргетированию курса рубля, для этого достаточно корректировать темпы и объемы операций на валютном рынке.

"Смысл не в том, чтобы девальвировать рубль, никто не собирается возвращаться к таргетированию курса. Речь лишь о том, чтобы сдерживать рубль от излишнего укрепления в случае более низких цен на нефть", - пояснил один из чиновников.

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В Минфине в ответ на эту информацию заявили, что не обсуждают и не допускают "возможности целенаправленного ослабления курса рубля". "Напротив, в настоящее время идет работа над мерами по бюджетной консолидации и сокращению дефицита федерального бюджета. Такие меры, с точки зрения Минфина РФ, окажут на курс укрепляющее воздействие", - подчеркнули в ведомстве.

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Пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова позднее заявила, что Кабмин не рассматривает возможность ослабления рубля. Она назвала подобные предположения "ерундой" и подчеркнула, что курсовое соотношение между рублем и другими валютами определяется спросом и предложением. Налоговая политика правительства направлена на снижение дефицита, впоследствии это позволит укрепить рубль, заключила Тимакова.