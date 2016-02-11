Кабмин готов представить в Раде программу своей деятельности в 2016 году

Кабинет министров Украины одобрил программу работы на 2016 год, основы работы правительства на 2017 год и готов представить свои разработки на рассмотрение в парламент, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

"Это программа деятельности правительства и базовые принципы политической деятельности на 2016 год, - сказал он. - Это наш общий план между правительством, парламентом и президентом. Но основа этого плана - не только 379 крайне важных решений, которые правительство должно принять вместе с парламентом, - конкретных и предметных решений".

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал парламент принять активное участие в формировании программы работы правительства на ближайшие 12 месяцев, поскольку такая совместная работа послужит на благо стране.

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Сегодня, 11 февраля, Яценюк заявил, что Кабинет министров готов отчитаться в Верховной Раде относительно выполнения Программы деятельности правительства за прошедший год во вторник, 16 февраля.