Кабмин допускает продажу пакета акций "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка"

Кабинет министров Украины разработал стратегию реформирования банковского сектора, предусматривающую возможность продажи пакетов акций системных государственных банков, к которым относятся “Укрэксимбанк” и “Ощадбанк”, а также профилировать их деятельность.

Об этом сообщила министр финансов Наталья Яресько на заседании правительства в четверг.

"Стратегия предполагает разделение госбанков на системообразующие и несистемообразующие. К первой группе относятся "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк”, по которым предусмотрена продажа не менее 20% акций в среднесрочной перспективе до середины 2018 года. Для несистемообразующих банков, таких как "Укргазбанк", "Родовид", УБРР и др., разработана стратегия выхода государства из акционеров как путем приватизации, так и ликвидации", - сказала она.

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Также Яресько сообщила, что "Ощадбанк" будет заниматься розничным сегментом рынка, а "Укрэксимбанк" будет профилирован на обслуживание экспортно-импортных операций.

Кроме того, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что правительство предлагает изменить порядок отбора и назначения наблюдательных советов госбанков, состав которых ранее определялся по квотам ветвей власти.

"Теперь будет 7 независимых директоров в госбанках, которые будут выбираться в порядке, определенном правительством", - сказал премьер.

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Как сообщал УНИАН, доля государственных банков в банковской системе Украины составляет около 30%.

Ранее Минфин планировал разработать проект стратегии развития государственных банков страны до конца июня 2015 года, затем сроки передвинулись на конец 2015 года.

В настоящее время государство через Министерство финансов владеет долей в капитале трех входящих в группу крупнейших по активам фунучреждений Украины - "Укрэксимбанка", "Ощадбанка" и "Укргазбанка". В первых двух банках доля государства составляет 100%, в третьем - 93%. Также государство владеет 99,9945% акций небольшого "Украинского банка реконструкции и развития" (УБРР), созданного решением Кабинета министров в мае 2003 года.

В то же время Минфин планирует в течение ближайших двух лет решить вопрос выхода из капитала всех государственных банков, кроме двух крупнейших - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".