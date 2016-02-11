Кабмин одобрил реструктуризацию долга "Укравтодора" и КБ "Южное" перед "Сбербанком России"

Кабинет министров Украины одобрил реструктуризацию долга государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" и конструкторского бюро "Южное" перед "Сбербанком России" на сумму 367,4 миллиона долларов с 25-процентным списанием и оформлением реструктуризированной задолженности через выпуск государственных облигаций.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

"Нам удалось договориться с этим кредитором относительно следующих условий: сумма долга - 367,4 миллиона долларов, 25% - списание номинальной стоимости долга, то есть 91,8 миллиона долларов, продление срока погашения до 1 сентября 2019 года и оформление нового долга облигациями внешнего государственного займа и соответствующего выпуска государственных деривативов», - рассказала министр финансов Наталья Яресько, представляя соответствующий проект постановления.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов "Укравтодора" и государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля", которые были гарантированы государством.

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Ранее правительство Украины ввело мораторий на выплату долгов государственного холдинга "Укравтодор" и конструкторского бюро "Южное" перед "Сбербанком России" на общую сумму 507 миллионов долларов (до списания), который в случае отсутствия договоренностей о реструктуризации вступал бы в силу с января и с мая 2016 года соответственно.