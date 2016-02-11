Фискальная служба задолжала бизнесу почти 12 миллиардов НДС - Насиров
Глава ГФС отметил, что просроченной задолженности по возмещению НДС уже нет.
Актуальная задолженность перед предпринимателями по возмещению налога на добавленную стоимость на сегодняшний день составляет 11,5 миллиарда гривень.
Об этом в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.
При этом, по словам Насирова, общая сумма задолженности составляет 19 миллиардов гривень, из которой около 4 миллиардов гривень – долг перед предприятиями из зоны АТО и еще 4 миллиарда гривень спорной задолженности прошлых лет, которая по решению суда может быть списана.
"Мы сократили реальный, актуальный долг до 11,5 миллиарда гривень. Он был 23 миллиарда гривень еще летом", - сказал глава ГФС.
Насиров также отметил, что просроченной задолженности по возмещению НДС уже нет.
"Сейчас очередь на возмещение где-то полтора месяца. Я думаю, что до лета мы выплатим этот долг. Это будет так, что как только прошла проверка, предприятие будет сразу подаваться на возмещение", - заверил Насиров.
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Как сообщал УНИАН, объем возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства в Украине в январе 2016 года составил 7,887 миллиарда гривень.
Объем возмещения НДС за 2015 год составил 68,405 миллиарда гривень.