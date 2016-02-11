Фискальная служба задолжала бизнесу почти 12 миллиардов НДС - Насиров

Актуальная задолженность перед предпринимателями по возмещению налога на добавленную стоимость на сегодняшний день составляет 11,5 миллиарда гривень.

Об этом в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

При этом, по словам Насирова, общая сумма задолженности составляет 19 миллиардов гривень, из которой около 4 миллиардов гривень – долг перед предприятиями из зоны АТО и еще 4 миллиарда гривень спорной задолженности прошлых лет, которая по решению суда может быть списана.

"Мы сократили реальный, актуальный долг до 11,5 миллиарда гривень. Он был 23 миллиарда гривень еще летом", - сказал глава ГФС.

Насиров также отметил, что просроченной задолженности по возмещению НДС уже нет.

"Сейчас очередь на возмещение где-то полтора месяца. Я думаю, что до лета мы выплатим этот долг. Это будет так, что как только прошла проверка, предприятие будет сразу подаваться на возмещение", - заверил Насиров.

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Как сообщал УНИАН, объем возмещения платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства в Украине в январе 2016 года составил 7,887 миллиарда гривень.

Объем возмещения НДС за 2015 год составил 68,405 миллиарда гривень.