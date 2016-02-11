Кабмин утвердил условия привлечения внешних займов в 2016 году

Кабинет министров Украины принял решение привлечь государственный внешний заем, для чего уполномочил министра финансов Наталию Яресько заключать и подписывать соответствующие договоры.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 11 февраля, опубликованном на правительственном портале.

"Осуществить государственные внешние заимствования в 2016 году путем привлечения займа", - говорится в документе.

Согласно условиям, изложенным в документе, сумма займа должна быть не выше 50 миллионов долларов США, процентная ставка - не выше 2,5% годовых, а срок погашения займа - не более 5 лет после его привлечения.

Процентный доход по займу будет уплачиваться каждые полгода, погашение и обслуживание займа предусмотрено за счет средств государственного бюджета.

Другие условия привлечения займа будут определяться соответствующим договором и документами, связанными с его привлечением.

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Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году планирует привлечь от международных финансовых организаций порядка 10 миллиардов долларов, включая 5,8 миллиарда долларов от Международного валютного фонда и более 1,5 миллиарда долларов по новым кредитным программам от Всемирного банка.

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По мере поступления средств от международных финансовых организаций, ключевой из которых является МВФ, будут пополняться золотовалютные резервы страны. В частности, Национальный банк Украины прогнозирует рост золотовалютных резервов по итогам 2016 года до 19,6 миллиарда долларов, а в 2017 году - до 22,3 миллиарда долларов. На текущий момент резервы составляют 13,3 миллиарда долларов.