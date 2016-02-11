Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,08 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2608,3668 (11 февраля - 2594,1180)

100 EUR - 2959,7138 (11 февраля - 2920,1986)

10 RUR - 3,2970 (11 февраля - 3,2808)

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Как сообщал УНИАН 11 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,05/26,12 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4700/29,5460 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3270/0,3290 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,0991 гривни/доллар, к этому часу заключено 259 сделок на сумму 96,64 миллиона долларов