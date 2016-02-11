Кабмин хочет взять $50 миллионов кредита у Турции на 5 лет

«Проектом постановления предлагается предоставить полномочия министру финансов осуществить государственные внешние заимствования в 2016 путем привлечения займа на сумму не более $50 млн со сроком погашения не позднее чем через 5 лет со ставкой не выше 2,5% годовых», - заявила министр финансов Украины Наталья Яресько.

Читайте такжеУкраину 15 февраля посетит премьер Турции Давутоглу

По ее словам, для этого будет заключен соответствующий договор между украинским и турецким правительствами. Министр пояснила, что данный кредит является частью финансовой поддержки Украины со стороны стран «большой двадцатки».

Премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что он намерен подписать данный договор в понедельник во время визита в Украину премьер-министра Турции.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов готовит дополнительные кредитные соглашения по реализации широкого спектра проектов с основными кредиторами – Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), а также правительствами Польши, Швейцарии и Турции.