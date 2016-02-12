МВФ остается в программе сотрудничества с Украиной - представитель Фонда

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд остается в программе сотрудничества, однако не готов назвать дату подписания меморандума по второму пересмотру программы и заседания Совета директоров по Украине. Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне сообщил глава Департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

«Мы остаемся в программе реформ, мы не теряем контактов с властями. И наша цель сейчас - согласовать и подписать меморандум (по второму пересмотру программы - УНИАН). Хотя я и не могу назвать даты подписания и даты заседания Совета директоров Фонда по Украине», - сказал Райс.

Он подчеркнул, что МВФ имеет ряд моментов, на которые он обратил внимание украинских властей.

«Понятно, что все это не означает, что Украина ничего не сделала. Бесспорно, сделала - макроэкономическая стабилизация была достигнута, был прогресс. Но очень важно, чтобы этот прогресс был углублен и усилен. И одна из сфер, которая нуждается в постоянном внимании - госуправление и борьба с коррупцией», - подчеркнул Райс

Как сообщал УНИАН, второй пересмотр четырехлетней программы реформ, одобренной в 2015 году, проходил для Украины в два этапа. Миссия МВФ работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

Одним из факторов, приостановивших работу по меморандуму, стали разговоры о возможной отставке правительства. Вопрос отставки правительства обсуждается с начала года в связи с заявлениями сразу нескольких министров об отставке. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны «Большой семерки», представители МВФ и Госдепартамента США.

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Вместе с тем, 4 февраля в ходе внеочередного заседания правительства Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решения об уходе из правительства менять не будет.

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10 февраля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что МВФ будет сложно продолжать сотрудничество с Украиной, если страна не вернется на путь реформ и не проявит результатов в борьбе с коррупцией.