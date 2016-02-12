"Дельта Банк" обнародовал данные о вкладах невестки Гонтаревой

Как сообщается на сайте банка, по состоянию на 3 марта 2014 года, или за год до введения временной администрации в "Дельта Банке", на имя Валерии Владиславовны Гонтаревой было открыто 5 банковских счетов в национальной и иностранной валютах, в том числе 4 текущих и 1 депозитный счет. Общая сумма средств, поступившая на указанные счета после их открытия, составила 406 тысяч гривень.

"По состоянию на 3 марта 2015 года (в день введения временной администрации в "Дельта Банк") остаток средств на счетах Гонтаревой В.В. составил 169,9 тысячи гривень", - говорится в сообщении.

В этой связи банк сообщает, что размер полагающегося Гонтаревой гарантированного возмещения по вкладам в "Дельта Банке" в рамках Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" составил такую-же сумму - 169,9 тысячи гривень.

В сообщении отмечается, что ликвидатор банка принял решение обнародовать информацию в ответ на обращение самого вкладчика в связи с тем, что в последнее время в соцсетях и СМИ появилась искаженная информация по этому поводу. При этом банк публикует сведения о клиенте согласно предоставленному разрешению на раскрытие информации, содержащей банковскую тайну.

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Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в ряде СМИ появилась информация о начале расследования Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за оформленного на ее сына депозита в «Дельта Банке».

Национальный банк сообщил, что не получал уведомлений о таком расследовании от самого бюро, однако заверил в готовности оказать всестороннюю помощь в проведении этого расследования.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что не ведет расследования уголовного производства в отношении главы НБУ, но при этом осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами регулятора.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – "Дельта Банка", 8 октября 2015 года. Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

В июле 2015 года Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 миллиарда гривень валюты на 535,3 миллиона долларов и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

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Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка", отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.