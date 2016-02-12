Украина намерена в этом году занять еще 218 миллиардов для поддержки бюджета

Министерство финансов Украины планирует в 2016 году привлечь на внутреннем и внешнем рынках для финансирование государственного бюджета 217,998 миллиарда гривень.

Об этом говорится в Программе управления государственным долгом на 2016 год, опубликованной на сайте Министерства финансов Украины.

"На внутреннем рынке будет осуществлено заимствований на сумму около 98,444 миллиарда гривень, или 45,2% общей суммы заимствований. На внешних рынках с учетом заимствований по специальному фонду государственного бюджета Украины – 119,554 миллиарда гривень, или 54,8%", - говорится в документе.

Согласно программе, в том числе Минфин намерен в 2016 году привлечь кредиты в эквиваленте 15 миллиардов гривень в спецфонд госбюджета для реализации инвестиционных проектов. Среди этих проектов кредиты от Всемирного банка на 5,111 миллиарда гривень, от Европейского банка реконструкции и развития - на 4,344 миллиарда гривень, Европейского инвестиционного банка - на 4,297 миллиарда гривень, от Немецкого государственного банка развития KfW - на 1,218 миллиарда гривень, правительства Польши - на 10 миллионов гривень, Японского агентства международного сотрудничества - на 21 миллион гривень.

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Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году планирует привлечь от международных финансовых организаций порядка 10 миллиардов долларов, включая 5,8 миллиарда долларов от Международного валютного фонда и более 1,5 миллиарда долларов по новым кредитным программам от Всемирного банка.

По мере поступления средств от международных финансовых организаций, ключевой из которых является МВФ, будут пополняться золотовалютные резервы страны. В частности, Национальный банк Украины прогнозирует рост золотовалютных резервов по итогам 2016 года до 19,6 миллиарда долларов, а в 2017 году - до 22,3 миллиарда долларов. На текущий момент резервы составляют 13,3 миллиарда долларов.

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Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2015 года составила 65,488 миллиарда долларов, что на 6,19%, или на 4,324 миллиарда долларов, ниже показателя на начало года. В гривневом эквиваленте сумма государственного и гарантированного государством долга на эту дату составила 1,572 триллиона гривень, что на 42,78%, или на 470,932 миллиарда гривень, больше показателя на начало года.