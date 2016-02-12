Renault от участия в российском "АвтоВАЗе" понес убытки на 620 миллионов евро

Французский автопроизводитель Renault в 2015 году получил убыток в 620 миллионов евро от участия в российском "АвтоВАЗе", что в 3,4 раза больше, чем в 2014 году, сообщает Прайм со ссылкой на заявление Renault.

"Исключительно слабая экономическая ситуация в России (сокращение на 35% объемов авторынка, уменьшение среднегодового обменного курса рубля на 33% и рост процентных ставок) оказалась хуже наших первоначальных ожиданий, поэтому Renault получила убыток в 620 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Компания указывает, что по состоянию на 31 декабря 2015 года доля Renault в "АвтоВАЗе" оценивалась в 91 миллион евро. Французская компания начала переговоры с другими акционерами "АвтоВАЗа" - ARA BV - по рекапитализации российской компании.

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Чистая прибыль Renault увеличилась по итогам 2015 года по сравнению с прошлым годом на 48% — до 2,960 миллиарда евро. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 10,29 евро против 6,90 евро за двенадцать месяцев прошлого года. Выручка возросла на 10,4% - до 45,327 миллиарда евро.

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Renault S.A. является одной из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций и входит в состав альянса Renault-Nissan. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan — Alliance Rostec Auto BV - принадлежит 74,51% капитала "АвтоВАЗа" (81,4% обыкновенных и 47% привилегированных акций). Сейчас доля альянса Renault-Nissan в СП составляет 67,13% (у Renault — 50,1%, у Nissan — 17,03%), у "Ростеха" - 32,8%.