Кристин Лагард сохранила за собой пост главы МВФ

Действующий директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард сохранила свой пост на второй пятилетний срок, поскольку оказалась единственным кандидатом на должность главы Фонда.

Об этом сообщил член совета директоров МВФ Алексей Можин.

"Период подачи заявок на должность директора-распорядителя МВФ закончился 10 февраля. Действующий директор-распорядитель Кристин Лагард была номинирована на должность и оказалась единственным кандидатом, - цитирует Можина Департамент внешних связей Фонда. - Совет директоров теперь будет работать по процедуре, озвученной в конце января. Она включает ряд собеседований членов Совета директоров с мадам Лагард. Однако этот процесс будет завершен как можно скорее".

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Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда огласил конкурс на должность директора-распорядителя Фонда в конце января текущего года, поскольку полномочия действующего главы организации Кристин Лагард истекают 5 июля 2016 года. Соискатели должны были отвечать определенному набору критериев, включающих опыт работы на ведущих должностях в сфере формирования и продвижения экономической политики, иметь рекомендации членов Совета директоров. Шорт-лист кандидатов планировали сформировать конфиденциально из трех кандидатов, которые наиболее полно отвечали бы требованиям.

Кристин Лагард заняла пост директора-распорядителя МВФ в июле 2011 года. До своего назначения она занимала должность министра экономики и финансов Франции. В рамках ее каденции в МВФ были приняты сразу несколько важных для Фонда решений, в том числе либерализация политики финансирования стран, имеющих проблемы с невыплаченными долгами, признанными официальными.

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МВФ является ключевым кредитором Украины. 11 марта 2015 Украина и Фонд согласовали и подписали программу реформ украинской экономики сроком на 4 года и объемом кредитования 17,5 млрд долл.