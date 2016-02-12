В Беларуси жестко ограничили ввоз товаров из-за границы для личного пользования

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее своим указом ввел ограничения на ввоз в Беларусь международных посылок, теперь внес изменения в порядок перемещения товаров для личного пользования через автодорожные и железнодорожные пункты пропуска.

Как передает БЕЛТА, согласно указу президента РБ, беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен 22 евро и 10 кг. "Установлено, что таможенные платежи не уплачиваются в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях в течение календарного месяца в адрес одного физлица, находящегося на территории республики, и (или) ввозимых на территорию страны в течение календарного месяца в адрес одного получателя в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, если таможенная стоимость таких товаров в совокупности не превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и общий вес в совокупности не превышает 10 килограммов", - говорится в документе.

Читайте такжеЛукашенко заявил МВФ, что не будет ломать созданную им "схему социального государства" По данным центра правовой информации, ранее были установлены величины 200 евро и 31 кг соответственно.

Кроме того, как передают "Белорусские новости", внесены изменения в порядок перемещения товаров для личного пользования через автодорожные и железнодорожные пункты пропуска.

«Действующая норма — 1 500 евро и 50 килограммов беспошлинного ввоза — остается действовать, — пояснил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский. — Но если граждане будут пересекать границу чаще, чем раз в три месяца, то товары в превышении 300 евро не будут признаваться таможенными органами товарами для личного пользования».

Из этого следует, что такие товары будут подлежать таможенному оформлению в общем порядке с уплатой таможенных платежей.