Выплаты по госдолгу из бюджета в 2016 году составят более 234 миллиардов - Минфин

Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2016 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 234,260 миллиарда гривень, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно опубликованной Программе управления государственным долгом на 2016 год, в структуре выплат по госдолгу в 2016 году 79,8%, или 186,845 миллиарда гривень, приходится на выплаты по внутреннему долгу, 20,2%, или 47,415 миллиарда гривень - по внешнему долгу.

Минфин напомнил, что в рамках госбюджета на 2016 год предельный уровень госдолга составляет 1,501 триллиона гривень. В том числе по состоянию на 31 декабря 2016 года доля государственного внешнего долга в его общей структуре ориентировочно составит 64,5%, внутреннего - 35,5%. Удельный вес долгосрочных долговых инструментов составит 61,3%, среднесрочных - 35,1%, краткосрочных - 3,6%.

Соотношение объема выплат по обслуживанию госдолга и доходов госбюджета за 2016 год, по оценкам Минфина, ориентировочно составит 16,7%. Средневзвешенный срок погашения госдолга будет не менее 5,4 года.

По предварительным расчетам Минфина, на конец 2016 года удельный вес госдолга в иностранной валюте может составить 70,2%, в национальной валюте - 29,8%. В то же время, в программе отмечается, что это соотношение может меняться в зависимости от уровня девальвации гривни, вида заимствований и конъюнктуры рынка.

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Как сообщал УНИАН, Минфин планирует в 2016 году привлечь для финансирования государственного бюджета 217,998 миллиарда гривень, в том числе на внутреннем рынке - около 98,444 миллиарда гривень, или 45,2% общей суммы заимствований, на внешних рынках с учетом заимствований по специальному фонду государственного бюджета Украины – 119,554 миллиарда гривень, или 54,8%.

В том числе Минфин намерен в 2016 году привлечь кредиты в эквиваленте 15 млрд грн в спецфонд госбюджета для реализации инвестиционных проектов. Среди этих проектов кредиты от Всемирного банка на 5,111 миллиарда гривень, от Европейского банка реконструкции и развития - на 4,344 миллиарда гривень, Европейского инвестиционного банка - на 4,297 миллиарда гривень, от Немецкого государственного банка развития KfW - на 1,218 миллиарда гривень, правительства Польши - на 10 миллионов гривень, Японского агентства международного сотрудничества - на 21 миллион гривень.

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Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2015 года составила 65,488 миллиарда гривень, что на 6,19%, или на 4,324 миллиарда долларов, ниже показателя на начало года. В гривневом эквиваленте сумма государственного и гарантированного государством долга на эту дату составила 1,572 триллиона гривень, что на 42,78%, или на 470,932 миллиарда гривень, больше показателя на начало года.