НБУ для успокоения рынка продаст сегодня $30 млн на межбанке

10:37, 12 февраля 2016
Финансы
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Национальный банк Украины сегодня объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривню.

Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, объем аукциона составит до 30 млн долл. США. Информация о результатах торгов будет обнародована на сайте регулятора.

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Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке, по данным дилеров коммерческих банков, к открытию сегодняшних торгов установились на уровне 26/26,10 грн/долл.

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