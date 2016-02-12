НБУ для успокоения рынка продаст сегодня $30 млн на межбанке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, объем аукциона составит до 30 млн долл. США. Информация о результатах торгов будет обнародована на сайте регулятора.

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Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке, по данным дилеров коммерческих банков, к открытию сегодняшних торгов установились на уровне 26/26,10 грн/долл.