Яценюк назвал сотрудничество с МВФ ключевой задачей на 2016 год

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что сотрудничество с Международным валютным фондом является ключевой задачей на 2016 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине.

"Я отдельно хотел бы отметить, что программа украинских реформ поддерживается МВФ. И поэтому для нас сотрудничество с МВФ является ключевой задачей на 2016 год", - сказал он.

По его словам, за последние 24 месяца руководство страны продемонстрировало выполнение взятых на себя обязательств по проведению реформ.

"Сейчас нам нужно доверие. И это доверие должен обеспечить украинский политический класс", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что Международный валютный фонд обеспокоен развитием ситуации в Украине, ослаблением реформы государственного управления и отсутствием эффективной борьбы с коррупцией, в связи с чем фонд может приостановить программу сотрудничества с Украиной, поскольку очень сложно будет ее реализовать.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 миллиарда доллаоров. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 миллиарда долларов финансовой помощи – 1 миллиард долларов в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.