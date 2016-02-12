Bloomberg: Украина нуждается в "суровой любви" МВФ

Об этом говорится в редакционной статье "Ради Украины МВФ должен проявить жестокость из лучших побуждений", опубликованной Bloomberg.

Вне всякого сомнения, это станет сокрушительным ударом для страны, которая все еще борется с инициированным Россией восстанием в своих восточных регионах. Программа помощи МВФ на $40 млрд с большим трудом поддерживает экономику Украины.

Горькая правда в том, что до сих пор независимая Украина показывала лишь свою неспособность к проведению реформ. Прошло почти два года с тех пор, как был свергнут бывший президент Виктор Янукович (и Россия, в ответ, аннексировала Крым). Сейчас конфликт на Донбассе медленно кипит, и наибольшая угроза для дальнейшего существования Украины как независимого государства – это ее собственная коррупция.

Постоянная уязвимость страны перед этой проблемой стала причиной двух народных восстаний в 2004 и 2013 годах. И коррупция, особенно в области энергетики, - это то, из-за чего страна подверглась манипуляциям России, а позже – и ее вторжению.

Что же делать? После угрозы управляющего директора МВФ Кристин Лагард, Порошенко пообещал представить план реформ. Он должен включать в себя, по меньшей мере, три предложения.

Во-первых, Украине нужна реальная программа приватизации большинства из более 3000 государственных компаний страны, чьи убытки обескровили бюджет. Постсоветская система страны подразумевает, что прибыль этих компаний приватизирована, но активы и потери остаются в ведении государства. Олигархи платят марионеткам в министерствах и парламенте, чтобы поставить своих людей во главе государственных предприятий. Эти назначенцы, в свою очередь, могут перенаправлять доходы своим боссам – и перекладывать потери на государство.

Естественно, чтобы продать такое количество компаний, нужно время. Тем временем, Украина должна сформировать независимую комиссию технократов, которая находила бы коррумпированных управляющих и заменяла их профессионалами.

Кроме того, специальные прокуроры, которые, в конце концов, были наняты на работу в новом Национальном антикоррупционном бюро, должны быть защищены от вмешательства, чтобы коррупционеров можно было привлечь к суду. В идеале, слушания по их делам должны проходить в специальных коррупционных судах, где будут работать судьи, не имеющие отношения к скомпрометированным судебным органам Украины, в случае необходимости, их могут пригласить даже из-за рубежа.

Порошенко должен понимать, что Украина достигла переломного момента. У ее западных доноров заканчивается терпение, впрочем, как и у некоторых из ее собственных лидеров. Ранее в этом месяце, Айварас Абромавичус, министр экономики, подал в отставку, заявив, что больше не может выступать в качестве "дымовой завесы" для злоупотреблений, в том числе вмешательства в государственные назначения законодателя, который является близким деловым партнером Порошенко. Министр финансов Наталья Яресько и другие технократы, которые надеялись провести изменения, также грозят подать в отставку.

План, который пообещал Порошенко, должен будет отвечать требованиям и западных доноров, и министров-реформаторов. Действительно, предложения, которые в нем содержатся, должны быть достаточно вескими, чтобы убедить Абромавичуса вернуться к своей работе. Никто не может лучше судить о том, стало ли правительство серьезнее относиться к проведению реформ.