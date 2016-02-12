Центробанк России готовится к нефти по $25

Банк России в прогнозе развития экономики заложил в рисковом сценарии нефть по 25 долларов в текущем году, в базовом сценарии - 35 долларов, ухудшив свои оценки в 35 и 50 долларов соответственно, сообщает Прайм.

По словам первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина, сценарий будет уточняться в марте.

"В рисковом сценарии 25 долларов за баррель в 2016 году среднегодовая, соответственно 35 в последующие два года, в 2017-2018. В базовом - 35 (долларов за баррель - ред.) в 2016 среднегодовая и потом 45", - заявил Тулин.

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Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что уточненные прогнозы по базовому и рисковому сценариям будут подготовлены к следующему заседанию совета директоров по вопросам процентной политики 18 марта.